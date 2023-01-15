Синоптики прогнозируют сильный ветер и снегопад в Алтайском крае

Температура воздуха ночью 16 января составит -13... -18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае неблагоприятные погодные условия сохранятся 16 и 17 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Ожидаются снег, метели, местами усиление ветра до 18-23 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, - обещают синоптики.

Температура воздуха ночью 16 января составит -13... -18 градусов. Днем столбики термометров покажут -7... -12 градусов.

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