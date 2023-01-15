В Барнауле пенсионер перевел более 120 тыс. мошенникам, покупая запчасти для машины

Предоплату потерпевший перевел мошенникам на банковскую карту Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле еще один пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина, покупая запчасти для автомобиля, потерял 124 тыс. рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На сайте объявлений мужчина нашел предложение о продаже запчастей и деталей, которые были нужны ему для ремонта машины. Пенсионер связался с продавцом и заказал у него бампер, фары, капот, подушку безопасности на сумму более 100 000 рублей. Предоплату он перевел на указанный номер карты. После этого продавец отправил жителю краевой столицы договор поставки.

- По составленному договору товар должен был быть отправлен транспортной компанией, однако после перевода всей суммы продавец перестал выходить на связь. Заявитель связался с курьерской доставкой, где ему пояснили, что на указанные данные не было зарегистрировано ни одного отправления посылки, - пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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