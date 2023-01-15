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НовостиОбщество15 января 2023 8:21

В Барнауле пенсионер перевел более 120 тыс. мошенникам, покупая запчасти для машины

Возбуждено уголовное дело
Антонина Лышова
Предоплату потерпевший перевел мошенникам на банковскую карту

Предоплату потерпевший перевел мошенникам на банковскую карту

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле еще один пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина, покупая запчасти для автомобиля, потерял 124 тыс. рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На сайте объявлений мужчина нашел предложение о продаже запчастей и деталей, которые были нужны ему для ремонта машины. Пенсионер связался с продавцом и заказал у него бампер, фары, капот, подушку безопасности на сумму более 100 000 рублей. Предоплату он перевел на указанный номер карты. После этого продавец отправил жителю краевой столицы договор поставки.

- По составленному договору товар должен был быть отправлен транспортной компанией, однако после перевода всей суммы продавец перестал выходить на связь. Заявитель связался с курьерской доставкой, где ему пояснили, что на указанные данные не было зарегистрировано ни одного отправления посылки, - пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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