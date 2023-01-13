Барнаульца, избившего инвалида, вступившегося за ребенка, осудили

Обвиняемому назначили год условно Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летний житель Барнаула заработал судимость за то, что избил мужчину-инвалида, вступившегося за ребенка.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 ноября. Следствие и суд установили, что обвиняемый, находясь у торгового центра, грубо обращался со своим несовершеннолетним сыном.

– Проезжавший мимо на велосипеде 50-летний местный житель - инвалид, выполняя свой общественный долг, попытался пресечь противоправные действия отца ребенка, - подчеркивают следователи.

Однако мужчине не понравилось, что посторонний человек вмешивается в воспитательный процесс. Сначала он отматерил прохожего, а после повалил на землю и избил по лицу, добавив, что убьет того.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью». Суд же признал барнаульца виновным и назначил ему один год условно. Помимо этого его привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.