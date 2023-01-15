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НовостиОбщество15 января 2023 6:10

В Алтайском крае открыли движение по федеральной трассе А-322

В регионе все трассы открыты для движения
Антонина Лышова
Ограничение действовало несколько часов

Ограничение действовало несколько часов

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае возобновили движение по трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Трасса была закрыта с 21:30 14 января до 05:00 15 января на участке от поселка Сибирская Долина до Алейска. Причина перекрытия - неблагоприятные метеоуловия, ухудшение видимости. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

- Метеорологическая обстановка стабилизируется, но остается сложной. Дорожники просят по возможности воздержаться от поездок, - уточняют в ФКУ Упрдор «Алтай». Отметим, что в Алтайском крае все трассы открыты для движения.

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