Метели и до -12 градусов обещают синоптики 15 января в Алтайском крае

На дорогах будет сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15 января температура воздуха составит -7... -12 градусов. В Барнауле будет -9... -11 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, - отмечают в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют западный ветер. Скорость составит 10-15 м/с. Местами порывы могут достигать 17-22 м/с, а по югу 25-27 м/с.

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