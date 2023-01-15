Завершены поиски 14-летнего подростка в Алтайском крае

Подростка нашли в этот же день Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершены поиски 14-летнего подростка. Информация об этом появилась на странице поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найден, жив,- написано на странице отряда.

Подробности поисков не сообщаются. Известно, что парень тёмно-синей куртке ушел в неизвестном направлении 14 января в 16:30. Начались поиски. Уже вечером его нашли.

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