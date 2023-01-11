Уехали на рыбалку и пропали: на Алтае неделю искали четверых мужчин на снегоходах

Мужчины уехали на снегоходах и пропали Фото: Олег УКЛАДОВ

8 января алтайским спасателям поступило сообщение о пропаже четырех мужчин на снегоходах. На тот момент они уже несколько дней не выходили на связь.

2 января мужчины на двух снегоходах отправились с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр» недалеко от села Банное в сторону озера Анчигар, в урочище «Чикала». Там они намеревались порыбачить и вернуться обратно 3 января.

Им предстояло преодолеть почти 40 километров. На весь путь они закладывали примерно 2,5-3 часа, но это при хороших погодных условиях. Как выяснится позже, как раз с ними-то не повезло.

3 января мужчины собирались вернуться на стоянку. Но хватились их только спустя несколько дней. Связаться с ними не удалось. Первое время пытались отыскать своими силами. Сначала местный житель на личном снегоходе отправился в урочище «Чикала», но добраться туда не смог из-за высокого рыхлого снега. Когда стало понятно, что без посторонней помощи не обойтись – позвонили спасателям.

На 9 января был запланирован вылет вертолета Ми-8, но из-за погодных условий поднять его в воздух не удалось. Добровольцы в ожидании группы спасателей предприняли новую попытку отыскать потерявшихся мужчин самостоятельно, но попали в сильный буран и вернулись обратно.

Тем временем в зону поиска отправили группу из 18 человек в составе спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторов ГИМС регионального главка МЧС России. 10 января с рассветом они выдвинулись по маршруту. Уже в пути им удалось по рации связаться с заблудившимися мужчинами. Они сообщили, что они живы и здоровы, с ними все в порядке и медицинская помощь им не требуется. Находились они в безопасности все в той же охотничьей избушке.

Определив месторасположение домика, спасатели подсчитали, что им требуется проторить путь еще в 2-3 километра и тогда они доберутся до пострадавших.

- В 16.15 по местному времени поисковой группе - волонтерам и спасателям МЧС России, удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Как оказалось, за то время, что шли поиски, в указанном районе выпало много осадков, и толщина рыхлого снега достигала полтора метра. Передвигаться в таких условиях без специальной техники было невозможно и даже опасно, так как можно было легко провалиться в сугроб и погибнуть.

- Они все правильно сделали: оценили обстановку и приняли решение не возвращаться на животноводческую стоянку, а остаться в охотничьем домике на озере. С собой они заблаговременно взяли продукты, так что еда у них была. Правда, связи там нет, и спутникового телефона тоже не оказалось, так что сообщить о том, что они застряли, мужчины не могли. Всю эту неделю они просто сидели и ждали, когда их найдут. Если был бы спутниковый телефон, то они могли бы раньше сообщить, где они и что с ними произошло, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС.

После того, как потеряшкам заправили снегоходы, они по проложенной поисковиками дороге отправились домой. Эта спасательная операция завершилась благополучно только благодаря тому, что сами пострадавшие вовремя оценили обстановку и собственные силы и не стали ехать дальше. К тому же у них была провизия, так что голодными они тоже не остались, а укрывшись в домике – спаслись от морозов.

– Туристам мы всегда рекомендуем, отправляясь в отдаленные районы, иметь при себе спутниковый телефон. Его даже можно взять в аренду. Если что-то с вами случится, вы всегда будете на связи, - добавляют в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удивительные по красоте фото: популярный алтайский водопад «проснулся» посреди зимы

Настоящие сибирские морозы укладывают в спячку не только медведей, но и природу – реки и озера замерзают. Правда, порой погода преподносит сюрпризы и на днях «проснулся» популярный водопад Корбу (подробнее)