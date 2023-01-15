В Алтайском крае 16 января временно перекроют две дороги из-за военных колонн

Участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут на данных участках Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае 16 января временно перекроют две дороги. Причина - движение военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

Первый участок закроют утром. С 5:00 до 8:30 будет ограничено движение на дороге «Н.п. Косиха - автодорога «Подъезд к с. Косиха» - автодорога Р-256. Вечером с 21:45 до 22:55 закроют участок «Б. Ключи - Р-256 - Жилино».

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут на данных участках.

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