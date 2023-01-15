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НовостиОбщество15 января 2023 4:30

В Алтайском крае 16 января временно перекроют две дороги из-за военных колонн

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта
Антонина Лышова
Участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут на данных участках

Участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут на данных участках

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае 16 января временно перекроют две дороги. Причина - движение военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

Первый участок закроют утром. С 5:00 до 8:30 будет ограничено движение на дороге «Н.п. Косиха - автодорога «Подъезд к с. Косиха» - автодорога Р-256. Вечером с 21:45 до 22:55 закроют участок «Б. Ключи - Р-256 - Жилино».

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также участникам дорожного движения советуют заранее продумывать маршрут на данных участках.

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