На Алтае предприниматель присвоил себе мост и попытался продать его властям

Мост возвращают в государственную собственность. Фото: «Горно-Алтайавтодор»

В Республике Алтай через суд вернули в государственную собственность мост в Чемальском районе. Его незаконно присвоил себе местный предприниматель.

Закрыл от внешнего мира

Ороктойский висячий автомобильный мост через реку Катунь соединяет населенные пункты Ороктой и Эдиган. Он был, есть и остается единственной переправой в данном месте и является составной частью дороги регионального значения.

В ходе долгих судебных разбирательств стало известно, что мост, построенный за бюджетный счет, несколько лет назад был оформлен в частную собственность. Якобы предприниматель Виктор Яныканов обманным путем провернул сделку. До этого же ремонт переправы также производился за счет государственной казны, но затем новый собственник подал иск в суд с требованием обязать местную власть выкупить у него мостовой переход по рыночной стоимости. Но суд, заслушав доводы обеих сторон, отказал ему.

В начале прошлого года Яныков установил на мосту шлагбаум с замком. Региональная прокуратура увидела в этом ограничение движения по участку региональной трассы, что, по мнению ведомства, несет в себе угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в ближайших населенных пунктах. А вот по версии предпринимателя, он был вынужден так поступить, потому что получил от Минрегионразвития республики результаты экспертизы, согласно которой объект был признан аварийным. Удивительно, ноу самого Виктора была на руках документация с иным выводом, где специалисты заключили, что мост пригоден и исправен. Данная экспертиза действовала до 2025 года.

В ответ на претензии, чиновники из министерства уточнили, что запрет был не тотальным, а распространялся только на большегрузы.

В региональной прокуратуре считают, что Виктор Яныканов своими действиями пытался спровоцировать правительство республики на принятие решения по выкупу переправы, ведь все его предыдущие предложения были отклонены. Власти же категорически не собирались платить за то, что и так было построено за государственный счет.

- Одновременно прокуратурой республики был подготовлен проект иска с требованием признать отсутствующим зарегистрированное право собственности предпринимателя на мостовой переход и направлен в министерство (регионального развития Республики Алтай. – прим.ред.) для его дальнейшего предъявления в суд в силу того, что заявленные требования не подпадают под категорию споров, с которыми прокурор не вправе обратиться в суд самостоятельно, - пояснили в ведомстве.

Пока шло разбирательство, движение по Ороктойскому мосту было восстановлено. Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования прокурора. Однако Виктор Яныканов с его решением не согласился и подал апелляцию.

Как пишет Сиб.фм со ссылкой на юристов Яныканова, он пытался сыграть на том, что на момент регистрации моста в собственность в 2004 году, та дорога не относилась к трассам регионального значения, а инициатива оформить переправу именно на предпринимателя вообще исходила от администрации Чемальского района. Она также не отрицает данного факта. То есть, по сути, на тот момент обе стороны были в полном согласии.

Лишили собственности

Апелляцию рассматривали в Томске и там предыдущее решение оставили без изменения. Оно уже вступило в законную силу. Министерство же занялось оформлением моста в государственную собственность.

– После принятия мостового сооружения в республиканскую собственность начнем все процедуры, которые необходимы для поддержания объекта в нормативном состоянии, – ранее писал в своем телеграм-канале министр регионального развития республики Константин Зорий.

Вообще, по данным источников, история с Ороктойским мостом тянулась еще с 90-х годов. Тогда фирма Яныканова выступила подрядчиком в строительстве переправы. После завершения работ администрация Чемальского района должна была оплатить все затраты и принять объект на баланс, однако свои обязательства чиновники не исполнили. Спустя некоторое время предприятие Яныканова было ликвидировано, а мост он оформил на себя. В 2015 году предприниматель заявил, что не может обслуживать его в виду отсутствия финансов.

Однако в суде было доказано, что строительство и ремонт все же производились за бюджетные средства, а сам предприниматель в него ничего не вкладывал.

Напомним, несколько лет назад в Республике Алтай был иной случай, в результате которого мост также перешел в частную собственность. Речь про Айский мост через реку Катунь в Майминском районе. Обычный парень из Горно-Алтайска Юрий Васильев продал квартиру, на которую копил несколько лет, а на вырученные от сделки деньги купил мост! Вместе с другом они восстановили аварийную переправу и вновь открыли его для посещения, а чтобы «отбить» затраты, сделали платный вход.

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