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НовостиОбщество15 января 2023 3:41

В Алтайском крае залили самую длинную ледяную горку в России

Ее длина составляет 300 метров
Антонина Лышова
Она пользуется популярностью как и у жителей края, так и у гостей соседних регионов

Она пользуется популярностью как и у жителей края, так и у гостей соседних регионов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае построили самую длинную горку в России. Об этом сообщает «Российская газета». Ее длина составляет 300 метров.

- По словам организаторов ледяного аттракциона, горка стала самой длинной в России. По ней можно прокатиться с ветерком, развив скорость до 60 километров, - пишет издание.

Горка находится в Егорьевском районе. Она пользуется популярностью как и у жителей края, так и у гостей соседних регионов.

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