В Барнауле потушили пожар в многоэтажке на улицу Антона Петрова

Площадь пожара составила 10 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

14 января в Барнауле произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Антона Петрова.

- К работе на месте происшествия были привлечены 11 человек личного состава, 2 автоцистерны, - рассказали в МЧС.

Пожарные оперативно потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.