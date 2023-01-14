Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 января 2023 8:18

В Барнауле потушили пожар в многоэтажке на улицу Антона Петрова

Пострадавших нет
Вера Березовская
Площадь пожара составила 10 квадратных метров

Площадь пожара составила 10 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

14 января в Барнауле произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Антона Петрова.

- К работе на месте происшествия были привлечены 11 человек личного состава, 2 автоцистерны, - рассказали в МЧС.

Пожарные оперативно потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.