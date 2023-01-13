Уникальное видео сразу с четырьмя снежными барсами сняли на Алтае

Животных заметил инспектор Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В горах Республики Алтай впервые в дикой природе сняли на видео четырех редчайших снежных барсов. Об этом пишет пресс-служба Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Автор уникальных кадров - инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев. В январе он занимался патрулированием заказника «Шавлинский» в долине реки Аргут и увидел четырех хищников на расстоянии примерно восьми метров.

Пока инспектор сбегал за своим смартфоном, чтобы снять животных, они отошли на более дальнее расстояние, однако все равно заметны. От волнения у мужчины тряслись руки, поэтому ролик немного размыт.

Как рассказал координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Александр Карнаухов, этот случай уникален по многим причинам. Прежде всего, нужно учитывать, что в дикой природе ранее никто одновременно не снимал сразу четырех ирбисов. Также четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость. Чаще всего самки ирбисов приносят 2-3 котенка. Кроме того, не стоит забывать, что хищник очень осторожен и скрытен и увидеть даже одного снежного барса удается далеко не всегда, даже фотоловушки фиксируют их нечасто, а здесь на смартфон сняли сразу четырех зверей.

Ученые напоминают, что барсы – одиночки, они не живут стаями или прайдами. Группами передвигаются только самка с котятами или иногда совсем молодые котята, которые еще недавно стали вести самостоятельную. Инспектор снял четырех котят в возрасте полтора года или самку и трех котят. Летом эти маленькие ирбисы начнут самостоятельную жизнь.

Добавим, что долина реки Аргут - это важнейший очаг обитания снежного барса в России. Всего в стране осталось не более 70-90 снежных барсов, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает всего от 4 до 6 тысяч особей.

При этом встречи людей со снежными барсами на Алтае за последние 5 лет происходят все чаще. Это не первый ролик, который снимает инспектор.

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