Четыре автомобиля столкнулись в непогоду на алтайской трассе

ДТП на Павловской трассе. Скриншот видео со страницы группы "Инцидент Барнаул"

На трассе в Павловском районе Алтайского края произошла массовая авария, с участием четырех автомобилей.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan ехал со стороны Барнаула. При этом он не учел плохие погодные условия и врезался в Lexus, который двигался впереди него.

– После этого с автомобилем Nissan столкнулись еще два автомобиля: Toyota Caldina и Toyota Opa, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадали только автомобили.

Отметим, за сегодняшний ненастный день, это, как минимум, второе массовое ДТП. Первое произошло на въезде в Барнаул, перед старым мостом.