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НовостиПроисшествия13 января 2023 11:01

Четыре автомобиля столкнулись в непогоду на алтайской трассе

Обошлось без пострадавших
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП на Павловской трассе. Скриншот видео со страницы группы "Инцидент Барнаул"

ДТП на Павловской трассе. Скриншот видео со страницы группы "Инцидент Барнаул"

На трассе в Павловском районе Алтайского края произошла массовая авария, с участием четырех автомобилей.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan ехал со стороны Барнаула. При этом он не учел плохие погодные условия и врезался в Lexus, который двигался впереди него.

– После этого с автомобилем Nissan столкнулись еще два автомобиля: Toyota Caldina и Toyota Opa, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадали только автомобили.

Отметим, за сегодняшний ненастный день, это, как минимум, второе массовое ДТП. Первое произошло на въезде в Барнаул, перед старым мостом.