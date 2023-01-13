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НовостиПроисшествия13 января 2023 8:01

Массовая авария произошла на въезде в Барнаул

Пострадали, как минимум, шесть автомобилей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП за старым мостом в Барнауле. Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

ДТП за старым мостом в Барнауле. Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

13 января на въезде в Барнаул со стороны старого моста произошла массовая авария.

На текущий момент детали происшествия еще не установлены. О ЧП сообщают очевидцы. На странице паблика «Инцидент Барнаул» опубликовано видео, из которого следует, что авария произошла перед старым мостом со стороны Новоалтайска. Столкнулись, по меньшей мере, шесть автомобилей, в том числе один рейсовый автобус и грузовик.

О возможных пострадавших информации нет.

Напомним, ранее на шоссе Ленточный бор произошло ДТП со смертельным исходом: водитель минивэна не успел вовремя затормозить и «влетел» в фуру. Хозяин легковушки погиб на месте, его пассажирка госпитализирована.