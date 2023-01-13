В Барнауле минивэн «залетел» под фуру

Полиция проводит проверку по факту ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

13 января в Барнауле минивэн Toyota Estima попал в ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла в 11.10 на шестом километре объездной дороги Барнаула. Предварительно установлено, что 47-летний водитель Toyota Estima не успел вовремя затормозить и врезался в автомобиль Scania G400 c полуприцепом.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

45-летняя пассажирка легковушки госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.