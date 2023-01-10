В Барнауле во время пожара спасли 8 человек

Едкий дым стремительно поднимался по этажам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 10 января в Барнауле произошел пожар в многоэтажном доме. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- Сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Исакова поступило в службу спасения сегодня утром, в 5:14, - рассказали в МЧС.

Как выяснилось, возгорание началось с первого этажа. Едкий дым стремительно поднимался по этажам. Прибывшие спасатели начали немедленно эвакуировали жильцов. В итоге удалось спасти 8 человек.

Площадь возгорания составила порядка 15 метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее после пожара в барнаульском ТЦ спасатель впал в кому.