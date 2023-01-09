Пострадавший при тушении ТЦ барнаульский пожарный впал в кому

На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарный, который пострадал при тушении ТЦ «Успех» в Барнауле госпитализирован и находится в коме. Об это сообщает минздрав Алтайского края

Мужчину доставили в отделении токсикологии БСМП №2 в Барнауле. По последним данным, он в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали о том, что серьезный пожар в ТЦ произошел в ночь на 9 января. Спасатель получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей, его оперативно госпитализировали.

На месте пожара работали почти 100 человек.