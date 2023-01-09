В Барнауле во время тушения серьезного пожара в ТЦ пострадал спасатель

Пожар произошел ночью Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 9 января в Барнауле произошел крупный пожар в торговом центре «Успех» на улице Попова. Во время тушения пострадал спасатель, пишет региональное управление МЧС.

О пожаре в ТЦ сообщил охранник в 00:41. Когда на место ЧП прибыли спасатели, горел склад автомобильной резины на третьем этаже.

Бол объявлен повышенный ранг пожара. В здании находилось 2 охранника, они успели выйти на улицу, никто из них не пострадал.

Ближе к 4 часам утра пожарные локализовали горение в складском помещении на площади около 500 квадратных метров, а вскоре полностью ликвидировали его. На месте происшествия работали 92 человека, использовали 27 единиц техники.

- Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей, - подчеркнули в МЧС.

Во время тушения пострадал ТЦ пострадал один из пожарных. В результате выброса пламени он получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей, ему потребовалось медицинская помощь. Спасателя госпитализировали.

Причины этого пожара предстоит установить специалистам.

Ранее мы писали о том, что 2 января произошел пожар на алтайской турбазе. Эвакуировали 10 человек: 7 отдыхающих и 3 работников. По данным МЧС, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

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