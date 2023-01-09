Снег с крыши рухнул на автомобиль в Барнауле

Машина была припаркована. Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле куча снега упала с крыши на припаркованный автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Снег упал на машину во дворе дома на улице Георгия Исакова, 240. Пострадавших в результате этого ЧП нет, однако крыша автомобиля смята.

После случившегося местные жители поспешили отогнать другие припаркованные машины, чтобы избежать их повреждений.

Ранее мы писали о том, что из-за непогоды в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.