В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Автомобилистам нужно быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае испортится погода. В понедельник, 9 января, прогнозируют снег, сильный ветер и похолодание, пишет алтайский Гидрометцентр.

В регионе пройдет снег с дождем, который перейдет в снег, метели, местами будет гололед. Также ветер усилится до 22 м/с, местами по Алтайскому краю его порывы достигнут 27 м/с.

На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы. Автомобилистам нужно быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим.

Столбики термометров покажут +1…-4, местами -6…-11 градусов, по северо-западу до -17. В течение дня в Алтайском крае похолодает. К вечеру ожидается -13…-18, по северо-западу до -23 градусов.