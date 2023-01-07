Барнаулец перевел 25 тыс. рублей мошенникам, покупая беговые лыжи

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула, покупая беговые лыжи в интернете, стал жертвой мошенников. С заявлением он обратился в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Известно, что подходящие лыжи барнаулец нашел на сайте объявлений в интернете. Продавец убедил перевести ему предоплату на банковскую карту. Ее сумма составила 25 тысяч рублей.

- Он заверил мужчину, что лыжи будут доставлены в указанный срок транспортной компанией.Однако после перевода денег через банковское приложение лжепродавец перестал выходить на связь, а потом и вовсе удалил страницу своего профиля, - пишет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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