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НовостиПроисшествия5 января 2023 10:50

Жителя Алтая будут судить за убийство брата при самообороне

Расследование дела завершено
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Расследование дела завершено

Расследование дела завершено

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о превышении самообороны и убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, 48-летний местный житель мог убить брата.

В апреле этого года 57-летний житель Усть-Канского района приехал в гости к младшему брату. Вечером родственники выпивали и начали ссориться. Во время конфликта старший брат взял нож и один раз ударил младшег, а затем начал душить. Другой мужчина после освобождения из захвата ударил брата по улице затылком и несколько раз ударил ножом, даже когда тот перестал сопротивляться. Старший из братьев скончался на месте спустя непродолжительное время.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в следкоме.