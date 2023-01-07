В Алтайском крае открыли движение еще на двух участках дорог

Движение ограничено по трассе К-03 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае открыли еще два участка дорог для движения всех видов транспорта. Ранее они были закрыты из-за непогоды. Об этом сообщает Алтайавтодор.

Речь идет о трассе К-18 (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское - территория Усть-Калманского и Чарышского районов). Также открыты участки трассы К-09: в границах Курьинского и Змеиногорского районов с 64 по 118 км и в границах Змеиногорского и Третьяковского районов с 118 по 143 км.

Отметим, что по-прежнему остаются закрытыми из-за непогоды два участка. Движение ограничено по трассе К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска), а также на участке в Третьяковском районе с 143 по 169 км.

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