Три участка автодорог в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

Движение на участках автодорг ограничено из-за непогоды Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 6 января возобновлено движение транспорта на двух участках автодорог. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Речь идет о дорогах "К-26" (в границах Локтевского и Третьяковского районов) и К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка). Отметим, что три участка из-за неблагоприятных погодных условий остаются все еще закрыты:

"К-09" (от Курьинского района до границы с Казахстаном);

"К-03" (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

"К-18" (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское - территория Усть-Калманского и Чарышского районов).

Ранее мы писали, что возобновлено движение на автодороге А-233 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» с 11-го по 337-ой километр, от Барнаула до Веселоярска.

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