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НовостиПроисшествия7 января 2023 2:01

После схода снега со льдом с крыши дома пострадала жительница Барнаула

ЧП произошло в Октябрьском районе
Антонина Лышова
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству дал указание организовать ежедневные работы по очистке от снега кровель домов

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству дал указание организовать ежедневные работы по очистке от снега кровель домов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина пострадала из-за схода снега со льдом с крыши дома. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков.

Известно, что ЧП произошло у дома по адресу улица Петра Сухова, 77. Другие подробности не сообщаются.

В администрации Октябрьского района прошло совещания с представителями управляющих компаний района по вопросу содержания и очистки кровель, придомовых территорий многоквартирных жилых домов в зимний период. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству дал указание организовать ежедневные работы по очистке от снега кровель. Данный вопрос находится на контроле у администрации.

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