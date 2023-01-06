В Алтайском крае сняли запрет движения большегрузов и автобусов по трассе А-322

Ограничение действовало несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 января в 18:00 сняли запрет движения большегрузов и пассажирских автобусов на федеральной трассе А-322. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Напомним, что ограничение было введено 5 января в 12:30 на участке от Барнаула до границы с Казахстаном (км 11+500 - км 337+080). Трассу перекрыли для большегрузов и автобусов из-за снегопада, метели и ухудшения видимости.

- Метеорологическая обстановка стабилизируется, но остается сложной. Дорожники просят по возможности воздержаться от поездок, - пишет пресс-служба.

На данный момент на федеральных трассах региона задействована 191 единица спецтехники. Работы ведутся круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трассу А-322 закрыли в Алтайском крае, автобусные рейсы отменяются

Ограничение начало действовать 5 января с 12:30 (подробнее)