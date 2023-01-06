В шесть раз сократят затраты на программу развития туризма в Бийске

Программа рассчитана на три года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в 2023 году продолжат реализовывать программу по развитию туризма. Однако ее финансирование сократится в шесть раз. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Как пишет издание, программа рассчитана на три года - с 2021 по 2023 гг..Общий объем ее финансирования составляет 5,6 млн рублей.

- Если в 2021 году из городского бюджета на нее выделялось 2 млн руб., в 2022 - 3,136 млн руб., то на 2023 год предусмотрена финансирование в размере 500 тыс. руб., - отмечает издание.

Как указано в документации, выделенные средства в 2023 году пойдут на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Золотые ворота».

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