В Алтайском крае аграрии инвестировали в объекты животноводства 3,5 млрд рублей

В регионе реализованы крупные проекты по молочному скотоводству Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Алтайском крае предприятия, занимающиеся животноводством, вложили на развитие и обновление производственных объектов 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

- В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства в крае составили 2,5 млрд рублей, - пишет министерство.

Отметим, что в регионе реализованы крупные проекты по молочному скотоводству в Смоленском, Немецком национальном, Хабарском, Завьяловском районах, продолжают развиваться в Тальменском, Заринском районах. Также реализуется «мясной» проект – в Бийском районе.

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