«Иначе сеять будет некому»: Алтайские аграрии бронируют своих сотрудников от частичной мобилизации

Забронировать можно практически всех работников сельского хозяйства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подходит к концу уборочная кампания и сразу начинается посев озимых культур. Работа у фермеров кипит практически круглогодично. Причем найти замену работнику в данной отрасли очень сложно. Как пояснили «Комсомолке» в министерстве сельского хозяйства региона, при необходимости аграрии могут быть забронированы от призыва по частичной мобилизации.

- По всем вопросам, касающимся бронирования, следует обращаться в компетентные органы – в территориальную комиссию по бронированию граждан, пребывающих в запасе, либо в соответствующие районные комиссии муниципальных образований по бронированию граждан, либо в военные комиссариаты, - уточняют КП в ведомстве.

В настоящее время многие аграрные предприятия подали заявки на бронь своих сотрудников, которые, можно сказать, на вес золота.

- Мы уже неделю активно занимаемся этим вопросом. Иначе сеять просто будет некому. А аграриям нужно, в том числе и армию кормить, - говорит фермер из Косихинского района Анатолий Иванов.

Он так же отметим, что региональный Минсельхоз дал точные указания по этому вопросу. Забронировать можно практически всех специалистов, кто задействован в сельском хозяйстве – механизаторов, трактористов, работников животноводческого комплекса. Отметим, что срок бронирования – один год.

- Единственная проблема, с которой мы столкнулись – очереди. Это связано с тем, что многие районы объединены с точки зрения военкоматов. Например, Косихинский район объединен с Первомайским районом и Новоалтайском. У нас пришла повестка агроному, но мы вроде бы успели сделать бронь, - говорит фермер.

Ранее мы писали, что Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о единовременной выплате мобилизованным по 100 тысяч рублей. Деньги направят из бюджета региона. По словам министра социальной защиты края Натальи Оськиной, выплату мобилизованные начнут получать уже на этой неделе. Средства будут беззаявительно поступать на счета военнослужащих на основании списков, которые предоставил Военный комиссариат региона.

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