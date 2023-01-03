Появилось фото с места аварии на трассе Барнаул-Рубцовск

Место происшествия Фото: Прокуратура Алтайского края

Во вторник днем, 3 января, на трассе Барнаул-Рубцовск произошло смертельное ДТП. Появились фотографии с месте происшествия.

Напомним, смертельная авария произошла на 217 километре федеральной трассы А-322, недалеко от села Поспелиха. Предварительно установлено, что водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lexus RX300.

На месте ДТП до приезда медиков скончались все, кто находился в «десятке», а именно: водитель, женщина-пассажир и двое детей. Еще троих пострадавших извлекли из внедорожника. Их доставили в больницу, но водитель иномарки скончался уже во время госпитализации.

– На место происшествия выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан, - также добавили в ведомстве.