Семья с двумя детьми погибла в жуткой аварии на Алтае

Четыре человека погибли на месте, еще один в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 3 января на трассе в Алтайском крае произошла жуткая авария, в которой погибла семья с двумя детьми.

– Сегодня около 13.40 на 217 километре автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» вблизи села Поспелиха, произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На вызов незамедлительно отправились сотрудники полиции. На месте они предварительно установили, что 44-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Рубцовска в направлении Барнаула. На указанно участке он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lexus RX300.

Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете. На месте аварии погибли водитель «ВАЗа», его пассажирка, 36-летняя женщина и двое детей – 2009 и 2011 годов рождения. Согласно предварительной информации – это одна семья.

В «Лексусе» помимо водителя находились двое пассажиров. Их успели госпитализировать, но согласно последней информации, водитель, 39-летний мужчина, скончался в больнице.

На место происшествия также выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев и следователи СУ СК РФ.

– По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан. Проведение проверки продолжается, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Госавтоинспекция работает на месте аварии. Устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства ДТП.

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