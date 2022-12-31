Жителям Алтая напомнили о работе медучреждений в праздничные дни

Помощь продолжат оказывать во все дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Впереди жителей Алтайского края, как и всех россиян, ждут длинные новогодние праздники. Рассказываем, как в это время будут работать больницы и поликлиники региона.

На праздниках медики продолжат оказывать неотложную помощь, выезжать к пациентам на дом. Также не свернут фильтр-боксы, контакт-центры и работу травмпунктов.

31 декабря, 2, 4 и 5 января с 8 до 15 часов в поликлиниках будут работать участковые врачи. Также продолжат проводить исследования лаборатории, принимать пациентов в рентген-кабинетах.

3 и 6 января будут полноценно работать все поликлиники. Также возобновят работу специализированные медучреждения региона.

Ранее мы сообщали об особенностях работы медучреждений в праздничные дни.