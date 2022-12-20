Стало известно, как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в новогодние праздники-2023

Рассказываем о графике работы медучреждений Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Поликлиники, больницы и сотрудники скорой помощи Алтайского края традиционно будут работать в новогодние праздничные дни. Подробнее о их графике во время пресс-конференции 20 декабря рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.

По словам министра, у работы в праздничные дни в Алтайском крае есть особенности, которые обусловлены эпидемиологической обстановкой.

– Мы сегодня находимся на высоком уровне заболеваемости респираторных инфекций и гриппа. Все это диктует необходимость по-особому отнестись к работе всех медорганизаций в крае. Скажем так, выходных дней у медработников будет мало, – отметил Дмитрий Попов.

Во все праздничные дни специалисты продолжат оказывать неотложную помощь, выезжать к пациентам на дом. Также не свернут фильтр-боксы в поликлиниках, контакт-центры. Людей будут принимать и во всех травмпукнтах Алтайского края. Приемные покои будут работать по графику.

31 декабря, а также 2, 4 и 5 января с 8 до 15 часов в поликлиниках будут работать участковые врачи и вспомогательные подразделения – лаборатории, рентген-кабинеты.

3 и 6 января в Алтайском крае начнут полноценно работать все поликлиники. Пациентов будут принимать все медики, в том числе узкие специалисты. Также возобновят работу специализированные медучреждения региона. Речь идет про краевую больницу, диагностический центр и другие. В частности, можно будет получить больничный лист иди продлить его.

Кроме того, на праздниках будут работать ПЦР-лаборатории. Продолжат принимать на исследования материал как по COVID-19, так и по гриппу.

– По сути, ни одного выходного дня в медоргнизациях не будет. Мы сможем предоставить необходимую помощь, в случае, если это потребуется, –резюмировал министр.

Ранее мы писали, что из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом в организациях Алтайского края действуют санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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