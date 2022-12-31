Снег и до -16 градусов прогнозируют в Алтайском крае 31 декабря

В Барнауле днем 31 декабря ожидается -6…-8 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний день 2022 года в Алтайском крае выпадет снег и будет легкий мороз. Подробнее о погоде 31 декабря рассказали синоптики Гидрометцентра региона.

Днем 31 декабря в Алтайском крае столбики термометров покажут -3…-8, местами мороз до -16 градусов. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. Подует южный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 31 декабря ожидается -6…-8 градусов. Временами снег. В утренние часы возможна изморозь. Будет дуть южный ветер, 2-7 м/с.

Ранее мы писали, чем можно заняться 1 января в Барнауле. Программу можно найти здесь.