Афиша на 1 января 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день нового года город просыпается к обеду. В это время как раз начинаются развлекательные мероприятия, открываются торговые центры и кинотеатры. Рассказываем, куда можно сходить в Барнауле 1 января 2023.

Выставка «Кроличий рай» 0+

Где: зоопарк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12.

Когда: 1 января в 12.00.

В первый день нового года в зоопарке состоится открытие выставки «Кроличий рай». Она будет работать с 1 по 15 января включительно. Зрители увидят символов наступившего года необычных пород: новозеландского красного, полтавское серебро, бабочку, калифорнийского, ризена, барана и многих других.

Цена билета: 150-300 руб.

Мастер-класс по фигурному катанию 6+

Где: парк спорта А. Смертина, ледовый комплекс «Льдинка», открытый каток, ул. Энтузиастов 12в.

Когда: 1 января с 12.00 до 13.00.

Любой житель Барнаула на новогодних каникулах может прийти на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения. Занятия продлятся по 7 января.

Цена билета: участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед (от 200 руб.) и аренду коньков, если нет своих (от 250 руб.)

Трезвая пробежка 6+

Где: старт от Покровского кафедрального собора, ул. Никитина, 137.

Когда: 1 января в 10.00.

Пробег пройдет по ул. Никитина, затем по аллее пр. Ленина до Знаменского храма на ул. Большая Олонская и оттуда до храма Иоанна Предтечи в Нагорном парке. В храме Ионна Предтечи, в воскресной школе, участников пробежки ожидает чаепитие со священником, отцом Александром Микушиным. Гости отведают ароматный чай из алтайских трав с медом.

Цена билета: участие в пробеге бесплатное.

«Зимний дворовый инструктор» 6+

Где: парк «Арлекино», ул. Г. Исакова, 149а.

Когда: 1 января с 12.00 до 13.30.

Барнаульцы вновь смогут заниматься спортом на улице с тренерами. В краевой столице начинается очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор». Всех желающих приглашают принять участие в занятиях, которые проходят два-три раза в неделю. В программе – футбол на снегу, хоккей, лыжи. Традиционно в рамках проекта проводят небольшие состязания, веселые старты, забеги.

В парке «Арлекино» первое занятие состоится 1 января. Они будут проходить ежедневно по 7 января с 12:00 до 13:30. А начиная с 11 января: по средам и пятницам также с 12:00 до 13:30

Цена билета: бесплатно.

ТРЦ «Галактика» 0+

Адрес: пр-т. Строителей, 117.

Когда: с 12.00

Торговый центр 1 января откроется в 12 часов. Кинотеатр будет работать до 2 часов ночи. Фуд-корт и каток на третьем этаже – до 22 часов. Уличный городок с катком, детскими горками и фотозонами у ТРЦ – с 12 до 22.

ТРЦ «Пионер» 0+

Адрес: пр. Ленина, 102в

Когда: с 12.00.

Этот ТРЦ также начнет работу с 12 часов. Для посетителей будет открыт четвертый этаж с фуд-кортами, кинотеатром и разнообразными аттракционами для детей. Закроется четвертый этаж в 21 час (кинотеатр будет работать до конца последнего сеанса).

Фильмы 1 января 2023 в Барнауле

«Чебурашка» 6+

Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которая варит самый вкусный на свете шоколад.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 12.25, 12.45, 13.10, 14.35, 14.50, 15.10, 17.00, 17.15, 17.35, 19.25, 20.10. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Арена» 12.25, 13.40, 14.50, 16.05, 17.15, 18.30, 19.40, 20.55. Адрес: Павловский тракт, 188. Цена билетов: 250-600 рублей.

«Мира» 12+

Лера живет во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной станции «Мира». Когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, Лера, несмотря на неразрешенный конфликт, должна вместе с отцом спасти город от катастрофы.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 12.10, 14.40, 15.30, 17.10, 19.40. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Европа» в 17.50, 19.30, 22.05. Адрес: Павловский тракт, 251В. Цена билетов: 270-400 рублей.

«Бывшие. Happy end» 18+

Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, но чувства не дают этого сделать. Они срывались, расставались, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую влюбленные проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 15.40, 17.55, 20.00, 22.10, 22.30. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Огни» в 20.30 и 21.55. Адрес: А. Петрова, 219Б. Цена билета: 300 рублей.

«Иван Царевич и Серый Волк-5» 6+

Ивану с Василисой захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка крылышком махнула и устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 12.20, 12.50, 14.00. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Галактика» в 12.35, 14.35, 15.35, 17.10. Адрес: пр-т. Строителей, 117. Цена билетов: 250-500 рублей.

«Чук и Гек. Большое приключение» 6+

Два брата Чук и Гек живут с мамой в Москве и скучают по папе, который работает на Севере. Решив встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Их ждет самое большое приключение в жизни.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 12.00, 12.50. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Мир» в 14.55. Адрес: пл. Победы, 1. Цена билетов: 270 рублей.

«Елки-9» 12+

Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся.

Сеансы:

- в кинотеатре «Пионер» в 15.45, 19.50, 21.50. Адрес: пр. Ленина, 102в. Цена билетов: 250-600 рублей.

- в кинотеатре «Арена» в 15.40 и 20.35. Адрес: Павловский тракт, 188. Цена билетов: 300 рублей.

С расписанием остальных фильмов можно ознакомиться на сайтах pioneer-cinema.ru и kino-mir.ru.

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