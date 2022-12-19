С 20 декабря в Барнауле на перекрестке Попова и А. Петрова начнут работать светофоры

После подключения светофоров будет проводиться мониторинг дорожной ситуации
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 20 декабря в Барнауле на перекрестке Попова и Антона Петрова заработают светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
– Подрядная организация «Барнаулгорсвет» установила здесь более 40 светофорных элементов: это транспортные, пешеходные и регулирующие движение трамваев устройства, - отмечают в городской администрации.
После подключения светофоров будет проводиться мониторинг дорожной ситуации, чтобы при необходимости скорректировать их режим работы.
Ранее в связи с высокой аварийностью на участке Вячеслав Франк поручил выделить дополнительные деньги из городского бюджета на установку светофоров.
Напомним, ранее сообщалось, какие дороги отремонтируют в Барнауле.