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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:49

С 20 декабря в Барнауле на перекрестке Попова и А. Петрова начнут работать светофоры

На этом участке установили более 40 светофорных элементов
Вера Березовская
После подключения светофоров будет проводиться мониторинг дорожной ситуации

После подключения светофоров будет проводиться мониторинг дорожной ситуации

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 декабря в Барнауле на перекрестке Попова и Антона Петрова заработают светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Подрядная организация «Барнаулгорсвет» установила здесь более 40 светофорных элементов: это транспортные, пешеходные и регулирующие движение трамваев устройства, - отмечают в городской администрации.

После подключения светофоров будет проводиться мониторинг дорожной ситуации, чтобы при необходимости скорректировать их режим работы.

Ранее в связи с высокой аварийностью на участке Вячеслав Франк поручил выделить дополнительные деньги из городского бюджета на установку светофоров.

Напомним, ранее сообщалось, какие дороги отремонтируют в Барнауле.