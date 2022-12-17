Власти рассказали, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2023 году

На ремонт и строительство дорог по нацпроекту выделили более 916 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В следующем году в Барнауле продолжат строить новые дороги и ремонтировать старые. План работ обсудили на совещании в мэрии, сообщает горадминистрация.

В 2023 году в краевой столице планируют построить дорогу на улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Специалисты уже завершили работы по проектированию, ведут подготовку документов для прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости.

Дорогу на улице 65 лет Победы построят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в В 2023 году по нему обновят еще 12 дорожных участков:

– улица Малахова (от улицы Власихинской до Сухэ-Батора),

– улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского),

– 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953 А до здания 9/1),

– улица Гущина (от улицы Попова до Кавалерийской),

– улица 1905 года (от улицы Советской до Профинтерна),

– улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы г.Барнаула),

– проспект Космонавтов (от улиув Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта),

– улица Звездная (от Павловского тракта до Трактовой),

– улица Островского (от улицы Юрина до Гущина),

– улица Гридасова (от улицы Малахова до Власихинской),

– улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания №3/419 на улице Водозаборной),

– улица Просторная (от ул.Тихая до ул.Юрина).

В целом на ремонт и строительство дорог в краевой столице по нацпроекту в 2023 году выделили более 916 млн рублей.

- В настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по ремонту объектов нацпроекта. Сами контракты по ремонту дорог планируется заключить с подрядчиками в апреле следующего года, - отметили в мэрии.

Напомним, Барнаул участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2007 года.

Добавим, ранее в Алтайском крае подвели итоги работы дорожников в 2022 году. Всего на строительство, ремонт, содержание дорог и развитие дорожного хозяйства направили почти 23 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 45%. В регионе уже выполнили годовой план дорожных работ.

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