Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню вакцинации от гриппа среди регионов РФ

В регионе вакцинацией от гриппа охваченное меньше половины жителей края Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню вакцинации населения от гриппа. Среди регионов РФ он оказался на шестом месте снизу, следует из данный Роспотребнадзора.

Так, по данным на 12 декабря, в регионе вакцинацией от гриппа охваченное меньше половины жителей края – только 45,5%. Это при том, что средний показатель по стране составил 51,3%.

Напомним, ранее главный инфекционист Алтайского края рассказал, чем отличаются симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса.