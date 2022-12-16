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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:35

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню вакцинации от гриппа среди регионов РФ

Регион занял седьмую строчку снизу
Вера Березовская
В регионе вакцинацией от гриппа охваченное меньше половины жителей края

В регионе вакцинацией от гриппа охваченное меньше половины жителей края

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по уровню вакцинации населения от гриппа. Среди регионов РФ он оказался на шестом месте снизу, следует из данный Роспотребнадзора.

Так, по данным на 12 декабря, в регионе вакцинацией от гриппа охваченное меньше половины жителей края – только 45,5%. Это при том, что средний показатель по стране составил 51,3%.

Напомним, ранее главный инфекционист Алтайского края рассказал, чем отличаются симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса.