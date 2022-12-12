Точный диагноз может поставить только врач Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Заражаются как взрослые, так и дети. По данным регионального Роспотребнадзора, среди населения циркулируют риновирусы, парагрипп, бокавирусы, грипп B, а также наиболее опасный так называемый свиной грипп А(Н1N1)09. Какие симптомы характерны при заражении ОРВИ, гриппом и коронавирусом, рассказал главный инфекционист региона Валерий Владимирович Шевченко.

Какие симптомы характерны для омикрона?

Прежде всего, Валерий Владимирович обращает внимание, что установить точно диагноз может только врач. Поэтому в любом случае при первых симптомах болезни надо обратиться за медпомощью. Но есть ряд признаков, по которым можно распознать возбудителя инфекции.

По словам инфекциониста, ковид сейчас сдал свои позиции. Его выявляют лишь примерно у 1% от всех заболевших. В основном, он представлен штаммом омикрон. Для него характерны:

– постепенное начало болезни, развитие симптомов в течение 1-2 дней,

– боль в горле, насморк,

– в первые дни возможно расстройство стула,

– возможно изменение вкусов и запахов,

– подъем температуры

– продуктивный кашель

Шевченко отмечает, что редко, но все же возможно после омикрона развитие пневмонии. Она проявляет одышкой, слабостью, дискомфортом в грудной клетке, бледностью.

Какие симптомы характерны для гриппа?

– Грипп – это острая история, - говорит врач. – Часто пациент может назвать если не час, то часть дня, когда он превратился в больного. Утром был еще здоров, а после обеда резко заболел.

Симптомы гриппа:

– выраженная интоксикация, резкое появление слабости, ломота в костях и суставах,

– резкое повышение температуры тела до 38.5-39 градусов и выше,

– сухость в носоглотке и во рту,

– изменение аппетита,

– нарушение сна,

– появление через пару дней сухого, непродуктивного кашля.

Грипп может спровоцировать осложнения в виде пневмонии как вирусной, так и бактериальной и смешанной природы.

– Когда мы говорим о гриппе, конечно, еще вспоминаем постулат клиницистов о том, что вирус открывает дорогу бактериям. При вирусной этиологии нередко видим осложнения в виде отита, гайморита, синуситов, бронхитов или обострения течения хронических болезней, - говорит Валерий Владимирович.

Какие симптомы характерны для ОРВИ?

– Для ОРВИ как собирательного понятия не характерно проявление выраженной интоксикации. В первую очередь, это местные проявления в виде обильного насморка, боль в горле, общее самочувствие по сравнению с гриппом лучше. Взрослые пациенты даже сохраняют работоспособность, но мы не советуем этого делать, пожалейте себя. Лучше 5-7 дней отдать на выздоровление. И сам восстановишься и коллег своих побережешь, - советует врач.

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