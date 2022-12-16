Единороссы раскрыли, кого видят главным претендентом на кресло мэра Бийска

Вопрос назначения на пост градоначальника рассмотрят на заседании гордумы 20 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В качестве главного претендента на кресло мэра Бийска единороссы видят Виктора Щигрева. Об этом сообщил зампред АКЗС Денис Голобородько в своем Telegram-канале.

Виктор Щигрев сейчас курирует коммунальное хозяйство в администрации Смоленского района, а до 2019 года занимал должность замначальника управления ЖКХ в Бийске.

Отметим, что всего на кресло мэра претендует пять человек. Кроме Щигрева это нынешний глава города Александр Студеникин, 23-летняя представительница ЛДПР Елизавета Яковенко, начальник городского управления ГО и ЧС Дмитрий Сдобин и местный предприниматель Евгений Белов.

Напомним, ранее в Бийске завершился прием заявок на должность мэра города .Вопрос назначения на пост градоначальника рассмотрят на заседании гордумы 20 декабря.