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НовостиПолитика16 декабря 2022 1:55

Единороссы раскрыли, кого видят главным претендентом на кресло мэра Бийска

«ЕР» поддерживает Виктора Щигрева
Вера Березовская
Вопрос назначения на пост градоначальника рассмотрят на заседании гордумы 20 декабря

Вопрос назначения на пост градоначальника рассмотрят на заседании гордумы 20 декабря

Фото: Олег УКЛАДОВ

В качестве главного претендента на кресло мэра Бийска единороссы видят Виктора Щигрева. Об этом сообщил зампред АКЗС Денис Голобородько в своем Telegram-канале.

Виктор Щигрев сейчас курирует коммунальное хозяйство в администрации Смоленского района, а до 2019 года занимал должность замначальника управления ЖКХ в Бийске.

Отметим, что всего на кресло мэра претендует пять человек. Кроме Щигрева это нынешний глава города Александр Студеникин, 23-летняя представительница ЛДПР Елизавета Яковенко, начальник городского управления ГО и ЧС Дмитрий Сдобин и местный предприниматель Евгений Белов.

Напомним, ранее в Бийске завершился прием заявок на должность мэра города .Вопрос назначения на пост градоначальника рассмотрят на заседании гордумы 20 декабря.