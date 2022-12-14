Лидера алтайских ветеранов Афганистана арестовали на 60 дней

Сергей Завалихин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на 60 дней арестовали председателя Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина. Об этом на пресс-конференции сообщил избранный исполняющим обязанности руководителя Вячеслав Павлюков.

Пока что Завалихину не предъявили никаких обвинений, но, по словам Павлюкова, его задержание может быть связано не с работой организации, а с «коммерческими вопросами».

О возможном задержании Завалихина стало известно еще 8 декабря. Он является общественным деятелем и баллотировался в состав Барнаульской городской Думы.