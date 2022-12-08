В Барнауле возможно задержали главу алтайского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина

Завалихина могли задержать утром 7 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу алтайского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина возможно задержали в Барнауле. Об этом сообщили сразу несколько источников ИА «Банкфакс».

Завалихина могли задержать утром 7 декабря. Обстоятельства доподлинно не известны, существуют лишь предположения.

- Организации Завалихина, в том числе и не ветеранские, обстирывают учреждения здравоохранения Алтайского края по госконтрактам на значительные суммы, - пишет «Банкфакс». - Согласно ЕГРЮЛ, Сергей Завалихин возглавляет не только краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана», но и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн. Второе юрлицо, помимо прочего, занимается еще и услугами по стирке, глажке и сушке белья, по предоставлению постельного белья. Среди основных заказчиков – крупные медучреждения края.

Помимо этого Завалихин является учредителем ООО «Фабрика чистоты», которая оказывает все те же услуги.

- Участники рынка указывают ИА «Банкфакс» на вероятность агрессивной конкуренции со стороны его фирм в рамках госзакупок. А также на возможные личные контакты с руководством медучреждений. Не исключено, что внимание силовиков могла привлечь именно эта деятельность, - предполагает издание.