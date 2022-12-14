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НовостиОбщество14 декабря 2022 3:51

Сотрудников барнаульского шинного завода отправили на простой после сильного пожара

Производственная площадка сильно выгорела
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар на шинном заводе

Пожар на шинном заводе

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа», которые пострадали во время масштабного пожара. Работников предприятий отправили на простой по вине работодателя, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящий момент ряд цехов и подразделений находятся на простое, сотрудникам должны выплатить не менее двух третей средней заработной платы. Это не противоречит требованиям законодательства.

- В настоящее время работодателями принимаются меры к выяснению причин произошедшего и скорейшему восстановлению деятельности предприятий, недопущению нарушений трудовых прав их работников, - отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует обеспечение законности при восстановлении работы предприятий и простоя.

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