Сотрудников барнаульского шинного завода отправили на простой после сильного пожара

Пожар на шинном заводе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа», которые пострадали во время масштабного пожара. Работников предприятий отправили на простой по вине работодателя, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящий момент ряд цехов и подразделений находятся на простое, сотрудникам должны выплатить не менее двух третей средней заработной платы. Это не противоречит требованиям законодательства.

- В настоящее время работодателями принимаются меры к выяснению причин произошедшего и скорейшему восстановлению деятельности предприятий, недопущению нарушений трудовых прав их работников, - отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует обеспечение законности при восстановлении работы предприятий и простоя.

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