Геннадий Онищенко предупредил, что Барнаулу угрожает эпидемия свиного гриппа

Вирус свиного гриппа охватил уже большинство регионов страны Фото: Олег УКЛАДОВ

России угрожает серьезная эпидемия гриппа. Об этом заявил радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Вирус свиного гриппа охватил уже большинство регионов страны. В густонаселенных городах превышены пороги заболеваемости. Среди населенных пунктов с тревожными показателями он назвал и Барнаул.

- Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тысяч населения. Это Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда – в общем, густонаселенная европейская часть нашей страны. Москва и Московская область, Санкт-Петербург сегодня также охвачены подъемом заболеваемости, - заявил Онищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Официально было подтверждено уже 25 случаев заболевания гриппом.