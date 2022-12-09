В Алтайском крае стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей

Заболеваемость среди взрослых выросла на 56% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Причем если в ноябре преимущественно болели дети, то в декабре активно начали заражаться и взрослые. Об этом на пресс-конференции 9 декабря рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости +56%

Ранее краевой Роспотребнадзор сообщал о 17 подтвержденных случаях гриппа. По последним данным, количество заболевших выросло уже до 25. Из них только один случай относится к из гриппу B, остальные представляют собой грипп типа H1N1, который называют еще свиным.

По словам Ольги Егоровой, циркуляцию вирусов гриппа в Алтайском крае отмечают на протяжении последних трех недель. От числа всех исследуемых в лаборатории материалов вирус гриппа составляет около 10%.

– В ноябре у нас болели дети в школах и детсадах. Но за две недели заболеваемость среди взрослых выросла на 56%. Если раньше удельный вес взрослых в структуре заболеваемости был 30-35%, то сейчас он уже доходит до 50%. Можно сказать, что пошло распространение инфекций среди всего населения, — рассказала Егорова.

Пока что в крае нет полностью закрытых детсадов из-за роста заболеваемости. При этом есть две школы – в Целинном и Первомайском районах. Классы и группы на карантин отправляют, если в коллективе заболевают свыше 20%.

Ковид сдает позиции

По словам главного инфекциониста региона Валерия Шевченко, в сегодняшней ситуации со всплеском заболеваемости нет ничего неожиданного. Такое происходило в доковидный период. С начала пандемии грипп ушел.

Сейчас данные мониторинга показывают, что в Алтайском крае регистрируют единичные случаи коронавируса – всего лишь примерно 1% от всех заболевших ОРВИ. Но свято место пусто не бывает: ковид уходит, и на арену возвращается грипп.

– То, что мы сейчас возвращаемся в историю сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом – ожидаемое развитие событий. В преддверии этого была проведена масштабная прививочная кампания в крае. Я думаю, что правильно относиться к текущей ситуации как к естественному течению исторических событий. Здесь не происходит ничего необычного, - резюмировал Шевченко.

По предварительному прогнозу инфекциониста, еще одну-две недели в регионе будет отмечаться подъем заболеваемости. А потом, вероятнее всего, он перейдет в период плато.

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