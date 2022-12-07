Сильный пожар уничтожил жилой дом в Барнауле

Пожар в Лесном Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском поселке Лесной в ночь на 7 декабря пожар уничтожил жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших нет.

Возгорание произошло в доме на улице Закатная. Когда прибыли пожарные, дом уже полыхал, а пламя угрожало соседнему дому. Жильцы сами покинули строение.

Площадь пожара составила около 160 квадратных метров, причины выясняются.

- В тушении пожара от МЧС России было задействовано 39 человек личного состава, 7 единиц техники, - пояснили в управлении.