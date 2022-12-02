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НовостиПолитика2 декабря 2022 7:51

Сергея Катаманова в третий раз избрали главой Родинского района

Депутаты единогласно оставили его на посту руководителя района
Вера Березовская
Срок полномочий избранного главы района составляет пять лет.

Срок полномочий избранного главы района составляет пять лет.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Главой Родинского района в очередной раз стал Сергей Катаманов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Его оставили на посту руководителя района по единогласному решению депутатов Родинского районного совета.

Срок полномочий избранного главы района составляет пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что пост главы Суетского района в Алтайском крае заняла Наталья Долгова..