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НовостиПолитика30 ноября 2022 12:50

Пост главы Суетского района в Алтайском крае заняла Наталья Долгова

Ее кандидатуру депутаты поддержали единогласно
Вера Березовская
Нового главу избрали на прошедшей 30 ноября сессии депутатов муниципального округа

Нового главу избрали на прошедшей 30 ноября сессии депутатов муниципального округа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выбрали нового главу Суетского района. Пост заняла Наталья Долгова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нового главу избрали на прошедшей 30 ноября сессии депутатов муниципального округа. Кандидатуру Натальи Долговой поддержали единогласно – 12 из 12 присутствующих депутатов. Ее выбирают главой уже третий раз подряд.

Срок полномочий главы района составляет пять лет.

Напомним, ранее на второй срок переизбрали главу Мамонтовского района Сергея Волчкова