Пост главы Суетского района в Алтайском крае заняла Наталья Долгова

Нового главу избрали на прошедшей 30 ноября сессии депутатов муниципального округа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выбрали нового главу Суетского района. Пост заняла Наталья Долгова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нового главу избрали на прошедшей 30 ноября сессии депутатов муниципального округа. Кандидатуру Натальи Долговой поддержали единогласно – 12 из 12 присутствующих депутатов. Ее выбирают главой уже третий раз подряд.

Срок полномочий главы района составляет пять лет.

Напомним, ранее на второй срок переизбрали главу Мамонтовского района Сергея Волчкова