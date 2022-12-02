В Барнауле до 31 декабря можно отправить письмо Деду Морозу по почте

Специальный новогодний почтовый ящик разместили в Главпочтамте на пр. Ленина, 54 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле дети и взрослые могут отправить письмо Деду Морозу по почте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В краевой специальный новогодний почтовый ящик разместили в Главпочтамте на пр. Ленина, 54. На табличке рядом — адрес Деда Мороза. Чтобы послание дошло до адресата, на конверте нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Кстати, отправить письмо можно не главному новогоднему волшебнику страны, но и его коллегам из других российских регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

На почте уверяют – все послания будут доставлены адресату, даже если письмо опустят в обычный почтовый ящик или какие-то строчки будут заполнены неправильно. Главное, чтобы был на конверте было указано, что это письмо для Деда Мороза.

Напомним, ранее в Барнаул впервые приезжал поезд Деда Мороза.