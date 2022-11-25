«Я верю в Деда Мороза!». Барнаульцы встретили поезд главного волшебника страны

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября в Барнаул прибыл поезд Деда Мороза. Холод не напугал жителей краевой столицы. Посмотреть на главного волшебника и его внучку Снегурочку пришли сотни ребятишек и их родителей. Как говорится, в чудеса и сказку одинаково верят и взрослые, и дети. Как встретили сказочный экспресс - смотрите в нашем фоторепортаже.

В этом году Дед Мороз отправился в путешествие 22 октября. Он уже успел со своими помощниками посетить много крупных городов. Его маршрут проложен от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Барнаульцы же с горящими глазами не смотря на морозец пришли встречать волшебника почти за час до его приезда. Некоторые даже подготовили плакаты «Я люблю Деда Мороза!» и «Я верю в Деда Мороза!». Сказочный поезд прибыл на платформу строго по графику в 9:55.

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

Дед Мороз и Снегурочка вышли из вагона и поприветствовали ребят. Затем сразу началась анимационная программа с участием сказочных героев. Ребятишки могли поучаствовать в конкурсах и играх. Кстати, все желающие могли написать и письмо Деду Морозу. На перроне были установлены специальные почтовые ящики.

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

Сказочный поезд создает атмосферу праздника и сказки. Всего в нем 19 вагонов, убранство которых потрясает своей красотой. В вагонах расположена и «Сказочная деревня» для игр и квестов, салон-приемная, вагоны-рестораны, сцена, лавка. Отметим, что анимационная программа на перроне для всех желающих была бесплатная,также для свободного посещения - лавка и ресторан. А для того, чтобы попасть в другие вагоны нужно было заранее купить билеты. По билету дети могли пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в его резиденции и получить сладкий подарок, пройти квест от аниматоров, поучаствовать в чаепитии, а также сделать фотографии.

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

Поезд пробыл у барнаульского воказала до 16:25, а дальше поехал по маршруту. Следующая станция - еще один алтайский город. Жители Славгорода встретят Деда Мороза 26 ноября. Сказочный поезд будет на станции с 10:37 до 14:10.

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

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